Тюмень, 6 ноября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. В Тюмени нет бюджетных учреждений дополнительного образования по подготовке киберспортсменов. В областной столице действуют две частные школы, где представлены авторские программы обучения, сообщил газете «Тюменская область сегодня» председатель тюменского отделения Федерации компьютерного спорта РФ Роман Чуйко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

«На сегодня не утверждён стандарт подготовки киберспортсменов. Отсюда и проблема, что государство не имеет рычагов и оснований для создания спортивных школ и каких-либо других образовательных организаций. Федерация компьютерного спорта России уже два года назад направила в Минспорта России план подготовки киберспортсменов, целую программу. Но к сожалению, до сих пор её не согласовали», — пояснил отсутствие бюджетных школ по подготовке киберспортсменов Роман Чуйко.

Председатель тюменского отделения Федерации компьютерного спорта РФ выразил уверенность, что работа в этом ключе должна активизироваться в связи с недавней победой команды Team Spirit на крупнейшем международном турнире The International 10 по Dota 2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла крупнейший мировой турнир по Dota 2 — The International 10 обыграв команду PSG. LGD из Китая. Российские киберспортсмены заработали за турнир более $18,2 млн призовых.