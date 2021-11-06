Париж, , 05:37 — REGNUM Военный переворот в Судане ставит под сомнение списание долга этой страны перед Францией в размере около $5 млрд, заявила 5 ноября пресс-секретарь французского министерства иностранных дел Анн-Клэр Лежандр.

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Выступая на ежедневном брифинге, она отметила, что Париж был «непоколебимым» партнёром Судана, и что общая программа по списанию задолженности была согласована Парижским клубом стран-кредиторов в мае 2021 года. Сейчас каждый кредитор должен подписать двустороннее соглашение с Суданом, а с учётом отсутствия признанного правительства в этой стране дальнейшая реализация программы представляется невозможной.

«Совершенно очевидно, что военный переворот 25 октября ставит под сомнение этот процесс», — сказала Анн-Клэр Лежандр.

Напомним, в мае этого года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал списать $5 млрд задолженности, накопленной правительством Судана. Сотрудничество двух стран прекратилось, когда глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в о роспуске органов власти и введении чрезвычайного положения на территории страны.

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