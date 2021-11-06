Токио, , 05:06 — REGNUM Японские эксперты из правительственной комиссии по противодействию распространению нового коронавируса заявили о важности проведения в стране третьего этапа вакцинации — ревакцинации. Об этом 6 ноября сообщает телеканал NHK.

Премьер-министр Японии Ёсихиде Суга прививается вакциной Pfizer Kantei.go.jp

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По словам члена комиссии Кадзухиро Татэды, профессора университета Тохо, «через 6−8 месяцев после вакцинации титры антител неизбежно снижаются», в связи с чем возрастает угроза новой волны распространения инфекции, что подтверждает «тенденция роста числа заражений в странах, где раньше других прошла вакцинация». Татэда отметил, что в Японии в декабре и январе значительно возрастёт число людей, которые привились 6−8 месяцев назад, что приведёт к угрозе новой волны распространения инфекции.

Кадзухиро Татэда «Важно будет продвигать третий этап вакцинации».

Напомним, что к настоящему моменту в Японии от COVID-19 привились 98,4 млн человек (77,8% населения). Полностью завершили вакцинацию 92,5 млн жителей Японии (73,1% населения).

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии собирается начать прививать жителей страны третьей дозой вакцины против коронавирусной инфекции уже в декабре.

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