Прага, , 05:01 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован с диагнозом «цирроз печени». Об этом 5 ноября сообщило чешское информационное агентство ČTK.

Милош Земан Miloslav Hamřík

Член консилиума врачей хирург Павел Пафко рассказал агентству, что президенту Чехии в первый же день госпитализации была установлена трубка для чрескожной эндоскопической гастростомии (зонд для кормления). При этом, несмотря на некоторое улучшение состояния здоровья, Земану рекомендовано оставаться в больнице.

Глава консилиума врачей Томаш Зима пояснил, что пока рано говорить о выписке чешского лидера из больницы.

При этом у Земана на 6 ноября запланирована встреча с кандидатом в премьеры Чехии Петром Фиалу от победивших на недавних выборах двух коалиций либеральных партий. Предполагается, что президент Чехии поручит Фиалу формировать новое правительство страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переводе 77-летнего президента Чехии Земана, госпитализированного 10 октября, из реанимации в обычную палату.

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