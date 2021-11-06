Вашингтон, 6 ноября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. С призывом оказать военную помощь Украине и направить боевые суда в Чёрное море обратились к президенту США Джозефу Байдену американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тёрнер. Об этом сказано в письме законодателей, которое частично было опубликовано 6 ноября изданием Defense News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Конгрессмены призвали администрацию Байдена принять немедленные меры по оказанию поддержки Украине в виде разведданных и вооружений в связи с наращиванием Россией военного присутствия возле украинской границы.

По мнению республиканцев, администрация Белого дома должна «развернуть ВС США в Чёрном море для сдерживания российского вторжения». Также конгрессмены призвали оперативно рассмотреть вопрос о военном присутствии США в регионе и начать мероприятия по активному обмену разведданными между США и Украиной для предотвращения «дальнейшей эскалации ситуации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала командой к панической атаке и фейковой кампанией публикации американских СМИ о стягивании войск России к украинской границе.