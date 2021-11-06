Киев, , 04:13 — REGNUM Подготовку к веерным отключениям электроэнергии начали власти Украины. Об этом 5 ноября сообщил экс-секретарь совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), экс-министр финансов Александр Данилюк в своём Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Данилюк опубликовал на своей странице в соцсети фотографию объявления для жителей села Подгайное в Киевской области с предупреждением о начале веерных отключений электроэнергии и подробным графиком на ноябрь. экс-секретарь СНБО в комментарии к фото пояснил, что подобные объявления появились в населённых пунктах Киевской и Хмельницкой областей.

Данилюк отмечает, что подобные веерные отключения были характерны для 90-х годов и молодое поколение не успело их застать. По мнению Данилюка, нынешние власти Украины решили «не изобретать велосипед», а воспользоваться старой методикой. Экс-министр финансов предположил, что режим веерных отключений может быть введён по всей стране.

«Вэлкам ту 90-е», — добавил экс-секретарь СНБО.

По словам Данилюка, веерные отключения означают фактическую остановку малых и средних предприятий, что вкупе с локдауном и ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса, может привести к «апокалиптической картине» в стране. Экс-министр финансов выразил желание услышать доклад президента Украины Владимира Зеленского по создавшейся ситуации с объяснениями, почему Украина не приобретала газ летом по доступным ценам и каков план действий, чтобы пережить зиму и «не добить экономику».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Верховной Раде украинцам дали совет запасаться навозом и кизяком в качестве альтернативного топлива.

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