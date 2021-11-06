Анкара, 6 ноября, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Турецкие власти продолжат борьбу со всеми видами зависимостей, ориентируясь при этом на «человеческий фактор», заявил 5 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая церемонии открытия сети консультационных центров турецкого Зелёного Полумесяца.

U.S. Department of State Реджеп Эрдоган

Поблагодарив руководство, персонал и волонтеров Зелёного Полумесяца за их стремление помочь гражданам, желающим избавиться от зависимости от табака, алкоголя, наркотиков, азартных игр и технологий, Эрдоган заверил, что Турция полна решимости преодолеть эти проблемы.

«Я надеюсь, что мы продолжим эту борьбу до последнего вздоха с решимостью не оставить ни одного наркомана в нашей стране», — сказал турецкий лидер.

Позже на церемонии Эрдоган открыл одновременно 82 центра Зелёного Полумесяца в 81 провинции Турции и в Турецкой Республике Северного Кипра.