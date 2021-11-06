Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Целью двухдневного визита директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бёрнса в Москву состояла в «предупреждении» России о недопустимости военной агрессии против Украины. Об этом 6 ноября сообщил телеканал CNN.

Уильям Бернс U.S. Department of State

По данным телеканала, президент США Джозеф Байден направил директора ЦРУ в Москву с целью предостеречь Россию от каких-либо военных операций на границе с Украиной и дать понять, что Вашингтон внимательно следит за передвижением российских войск. Кроме того, Бёрнс должен был узнать намерения Москвы по данному вопросу и попытаться определить их мотивы.

Также отмечается, что в ходе своего визита Бёрнс выразил обеспокоенность тем, что Россия может предпринять попытку использовать экспорт газа в страны ЕС в качестве рычага давления на Украину и страны Евросоюза, в которых с приходом зимы начал обострятся энергетический кризис. В Москве глава ЦРУ провел переговоры с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

По данным CNN, после официального визита в Россию глава ЦРУ связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью «умерить напряжённость» между Москвой и Киевом.

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