Лондон, , 03:13 — REGNUM Как минимум 12 человек были задержаны сотрудниками полиции во время Марша миллиона масок под руководством движения Anonymous в Лондоне. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба полиции города в Twitter.

Маски Usien

В ходе патрулирования маршей протеста, проходивших в Лондоне, за различные правонарушения были задержаны 12 человек. Отмечается, что в ходе демонстраций пострадали восемь сотрудников полиции. В настоящее время полицейские продолжают в целях безопасности патрулировать улицы британской столицы.

Движение Anonymous объединяет так называемых «хактивистов» — людей, выступающих за использование компьютерных сетей и, в частности, интернета, в целях продвижения различных политических идей, защиты прав и свобод человека и за отсутствие всякого рода цензуры в интернете. На акции протеста в Лондоне активисты движения сожгли чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Трафальгарской площади в знак протеста против ограничительных мер и ввода ковид-паспортов.

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