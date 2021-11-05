Вашингтон, 6 ноября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Награду $5 млн за информацию о четырёх главарях мексиканского наркокартеля Синалоа объявлена в США. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба госдепартамента.

stevepb Наркотики

По $5 млн готов заплатить госдепартамент США каждому, кто сообщит информацию, которая поможет поимке Аурелиано Гусмана, брата знаменитого наркобарона «Коротышки» (Хоакин Гусман Лоэра), а также братьев Руперто, Ходе и Хериберто Салгейро-Неварес.

Всем находящимся в розыске главарям наркокартелей минюст США выдвинул обвинения в нарушении международного законодательства о наркотиках. В частности, они обвиняются в торговле наркотическим веществом, которое является причиной двух третей передозировок в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Колумбии главу крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива».