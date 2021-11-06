Бразилиа, , 02:29 — REGNUM Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла в результате крушения небольшого самолёта в штате Минас-Жерайс. Об этом 6 ноября сообщили представители артистки телеканалу Globonews.

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Небольшой самолёт потерпел крушение в сельской местности. На борту воздушного судна находились пять человек: два члена экипажа, сама 26-летняя певица, её дядя и продюсер. Все, находившиеся на борту самолёта, погибли.

В настоящее время на месте крушения работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства и причины авиакатастрофы.

Марилия Мендоса — популярная бразильская певица. В 2019 году она стала лауреатом премии Grammy Latino.