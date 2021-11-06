Москва, , 01:27 — REGNUM Сотрудники полиции задержали третьего подозреваемого в нападении на мужчин с ребёнком в новой Москве, сообщили 5 ноября в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В настоящее время установлены все участники конфликта в Новых Ватутинках.

«Трое из четырех подозреваемых — граждане России, 2000, 2002 и 2003 года рождения — задержаны сотрудниками полиции в Москве и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел», — говорится в сообщении ведомства.

Местонахождение четвёртого подозреваемого устанавливается.

Кроме того, полицейские опросили пострадавших — отца ребёнка и его знакомого.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа лиц напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребёнок. Инцидент произошёл вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве. По данному факты было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

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