Тбилиси, , 01:09 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, жалуется на ухудшение своего здоровья, заявил 5 ноября его личный врач Николоз Кипшидзе в эфире украинского телеканала ICTV.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Каждый день состояние ухудшается. К примеру, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом», — сказал он.

По словам Кипшидзе, за последний день политика посетили 11 специалистов, и все они не могут использовать приборы, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.

Ранее об ухудшении самочувствия Саакашвили заявил его адвокат Николоз Гварамия. Экс-президент Грузии содержится в тюрьме Рустави после задержания 1 октября. Его подозревают в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя и растратах бюджета.

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