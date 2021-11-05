Тбилиси, 6 ноября, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, жалуется на ухудшение своего здоровья, заявил 5 ноября его личный врач Николоз Кипшидзе в эфире украинского телеканала ICTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Каждый день состояние ухудшается. К примеру, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом», — сказал он.

По словам Кипшидзе, за последний день политика посетили 11 специалистов, и все они не могут использовать приборы, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.

Ранее об ухудшении самочувствия Саакашвили заявил его адвокат Николоз Гварамия. Экс-президент Грузии содержится в тюрьме Рустави после задержания 1 октября. Его подозревают в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя и растратах бюджета.