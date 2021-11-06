Ньюкасл, Великобритания, , 01:08 — REGNUM 5 ноября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «Ньюкаслу» удалось добиться соглашения с 43-летним английским специалистом Эдди Хау. Хау сменит отправленного в отставку Стива Брюса на посту главного тренера команды.

Также сообщается, что контракт Эдди Хау с «сороками» рассчитан на три года до конца сезона 2023/24.

В Англии Эдди Хау известен по тренерской деятельности в «Борнмунте», в котором он проработал в период с 2012 по 2020 годы.

На данный момент «Ньюкасл», набравший лишь четыре очка после десяти туров Английской Премьер-лиги 2021/22, идет на предпоследнем девятнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата.