Осло, , 01:02 — REGNUM 26-летний голкипер норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин, получивший вызов в национальную сборную России на ноябрьские матчи, входит в сферу трансферных интересов «Уотфорда» и «Норвич Сити». Об этом 5 ноября сообщил Football Insider.

В текущем сезоне Никита Хайкин принял участие в 37-ми матчах за «Буде-Глимт» во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча.

Голкипер пополнил состав норвежского клуба 11 марта 2019 года на правах свободного агента. Текущее соглашение Никиты Хайкина с «Буде-Глимтом» рассчитано до 31 декабря 2022 года. Transfermarkt оценивает российского вратаря в 600 тысяч евро.