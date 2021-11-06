Лондон, , 00:56 — REGNUM 5 ноября в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» «Саутгемптон» в первом матче одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Астон Виллой» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 3-й минуте встречи забил 24-летний английский нападающий Адам Армстронг.

Желтые карточки: Эль-Гази 11', Ориль Ромеу 61', Аксель Туанзебе 65', Мохаммед Салису 90+1'.

Статистика матча («Саутгемптон"/ «Астон Вилла»)

Удары 9/14

Удары в створ 4/3

Владение 56%/44%

Угловые 10/8

Фолы 12/12

«Саутгемптон», одержав третью победу в сезоне и набрав четырнадцать очков, временно поднялся на двенадцатую позицию. «Астон Вилла» с десятью очками идет тремя строчками ниже.