Лондон, 6 ноября 2021, 00:56 — REGNUM 5 ноября в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» «Саутгемптон» в первом матче одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Астон Виллой» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 3-й минуте встречи забил 24-летний английский нападающий Адам Армстронг.
Желтые карточки: Эль-Гази 11', Ориль Ромеу 61', Аксель Туанзебе 65', Мохаммед Салису 90+1'.
Статистика матча («Саутгемптон"/ «Астон Вилла»)
Удары 9/14
Удары в створ 4/3
Владение 56%/44%
Угловые 10/8
Фолы 12/12
«Саутгемптон», одержав третью победу в сезоне и набрав четырнадцать очков, временно поднялся на двенадцатую позицию. «Астон Вилла» с десятью очками идет тремя строчками ниже.