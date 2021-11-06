Майнц, Германия, , 00:43 — REGNUM 5 ноября в Майнце на стадионе «Кофас Арена» «Майнц-05» в первом матче одиннадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией». Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

На единственный гол 24-летнего центрального полузащитника сборной Германии Флориана Нойхауса на 38-й минуте матча «Майнц-05» смог ответить голом Сильвана Видмера (76').

Для Нойхауса этот гол стал первым в сезоне. В прошлом сезоне полузащитника набрал 11 (6+5) очков по системе гол+пас в 33-х матчах чемпионата.