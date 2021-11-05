Москва, 6 ноября, 2021, 00:31 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о хищениях средств в Российском энергетическом агентстве министерства энергетики РФ. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин в связи с появлением публикаций поручил ГСУ СК России доложить о ходе расследования уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, выделенных «Российскому энергетическому агентству» Минэнерго России, к которому причастен бывший директор ФГБУ «РЭА» Анатолий Тихонов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году суд арестовал замминистра Тихонова по обвинению в хищении более 600 млн рублей.

Следствие считает, что сотрудники РЭА во главе с чиновником, разрабатывающие государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса, организовали хищение выделенных на работу средств.