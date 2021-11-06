Леверкузен, Германия, , 00:19 — REGNUM 5 ноября портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего четвертого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22. Самым ценным игроком с оценкой 10.0 был признан 22-летний атакующий полузащитник леверкузенского «Байера-04» и сборной Франции Мусса Диаби, отметившийся во встрече с испанским «Бетисом» двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Мусса Диаби Www.psg.fr

В текущем сезоне Диаби принял участие в пятнадцати матчах за «Байер-04» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Диаби перешел в «Байер-04» 1 июля 2019 года из «Пари Сен-Жермена» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.

Помимо Диаби, в символическую сборную лучших игроков 4-го тура ЛЕ вошли Антони Лопеш («Лион», 7.8), Бартол Франьич («Динамо», 7.8), Бенуа Бадиашиле («Монако», 7.7), Дэвид Аффенгрубер («Штурм», 8.8), Жереми Фримпонг («Байер-04», 7.7), Патрик Грошовски («Генк», 8.3), Димитри Пайе («Марсель», 8.3), Саид Бенрахма («Вест Хэм», 9.6), Рикардо Орта («Брага», 9.1) и Ислам Слимани («Лион», 8.6).