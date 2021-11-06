Вашингтон, , 00:13 — REGNUM В Москве настаивают на том, что Соединённые Штаты должны компенсировать потери, которые возникли из-за утраты доступа к российской дипломатической собственности, заявил 5 ноября советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев в интервью RTVI.

Закрытая дверь

«Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», — сказал он.

По словам Кошелева, речь идёт о конфискации шести объектов и потерях, измеряемых сотнями тысяч долларов.

«Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», — объяснил дипломат.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что подвижек в вопросе возвращения России её дипломатической собственности в США нет, Москва получает отрицательные ответы на свои обращения.

Напомним, в 2017 году в рамках антироссийских санкций США закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а в 2018 году — генконсульство в Сиэтле и резиденцию генконсула. Большинство из этих объектов — дипсобственность России.

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