Ростов-на-Дону, 5 ноября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. В Ростовской области заметно вырос спрос на пригородные поезда, о чём свидетельствуют промежуточные данные за десять месяцев 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 ноября.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР В электричке

С января по октябрь количество отправленных пассажиров составило почти 7 млн человек, что на 2,1% выше показателя за аналогичный период 2019 года.

«В период действия ограничительных мер этот вид транспорта приобрёл особую актуальность: электрички курсируют чётко по расписанию и являются альтернативой пассажирскому автотранспорту, снижая нагрузку на улично-дорожную сеть центра Ростовской агломерации», — отметил заместитель донского губернатора Владимир Окунев.

В настоящее время маршрутная сеть в пригородном железнодорожном сообщении состоит из 20 направлений. Наибольшей популярностью пользуются электрички в Таганрог, Каменск-Шахтинский и Волгодонск.