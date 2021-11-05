Москва, 5 ноября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России заявили о том, что Москва не имеет цель получить эксклюзивное право на общение с Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД РФ

«Российская сторона не претендует на монополию в общении с Арменией и Азербайджаном, хотя нас и связывают с этими странами и народами долгая и тесная дружба, масштабное партнерство по всем азимутам», — отмечается в заявлении.

В Министерстве подчеркнули, что Россия выступает за эффективное использование имеющегося потенциала международного сообщества при учете изменившейся ситуации в регионе.