Киев, 5 ноября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. С генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которая прибыла на Украину, провел встречу президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщил в пятницу, 5 ноября, офис украинского лидера.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Хочу выразить вам (Марии Пейчинович-Бурич) и вашим коллегам благодарность за большое внимание к Украине, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что визит Марии Пейчинович-Бурич на Украину уже второй в 2021 году.

Напомним, Крым вошёл в состав РФ по итогам референдума, который был проведен в соответствии с международными нормами и по итогам которого 96,6% проголосовавших высказались за воссоединение с РФ. Власти Украины продолжают считать полуостров украинской территорией.