Москва, , 23:52 — REGNUM 5 ноября издание Itasportpress сообщило, что московский «Спартак» может предложить трехлетний контракт 43-летнему итальянскому тренеру Дженнаро Гаттузо, который на данный момент находится в статусе свободного агента. Также сообщается, что «красно-белые» готовы платить Гаттузо 1,5 миллиона евро за сезон.

Дженнаро Гаттузо acmilanfan.ru

Ранее Дженнаро Гаттузо возглавлял «Милан», «Наполи» и «Фиорентину». В клубе из Флоренции Гаттузо проработал меньше месяца из-за конфликта с руководством.

На данный момент главным тренером «Спартака» является португальский специалист Руи Витория.

После тринадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги московский «Спартак» с восемнадцатью очками идет на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата.