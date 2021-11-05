Ростов-на-Дону, 5 ноября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону с 6 ноября частично возобновится движение по мосту на улице Малиновского. Об этом сообщил заместитель донского губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Литейный мост

«Учитывая степень готовности объекта, принято решение об открытии автомобильного движения по второй части реконструируемого путепровода. Завтра [6 ноября] с 7:00 мск движение по объекту будет производиться уже по другой схеме», — пояснил чиновник.

В частности, автомобильный трафик разделят на потоки. Для движения автомобилистам предоставят пять полос. Шестая полоса получит статус технологической до полноценной сдачи объекта в эксплуатацию.

ИА REGNUM напоминает, что при определении подрядчика на закупку по реконструкции моста на улице Малиновского был выявлен картельный сговор. Это позволило АО «Ростовавтомост» выиграть торги. Стоимость реконструкции моста составила 3,2 млрд рублей.