Ростов-на-Дону, , 23:41 — REGNUM Несмотря на то, что Всероссийская перепись населения в Ростовской области проходит достаточно активно, жители Дона неохотно участвуют в переписи на сайте госуслуг.

Всероссийская перепись населения Александр Погожев © ИА REGNUM

«На сегодня [5 ноября] число переписавшихся жителей Дона составило 3 млн 145 тысяч, из них на портале «Госуслуги» — 597 тысяч граждан (18,9% от общего числа участников переписной кампании. — Прим. ИА REGNUM). Темп переписной кампании в Ростовской области несколько опережает среднероссийский показатель», — отметила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

Перепись на сайте госуслуг продлена до 14 ноября. Такой формат переписной кампании позволяет обойтись без контакта переписчика и гражданина, что в период сложной эпидемической ситуации крайне важно.

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