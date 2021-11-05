Элиста, 5 ноября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Прокуратура Калмыкии начала проверку по факту смертельного ДТП на трассе Яшкуль — Комсомольский. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария с погибшими произошла 4 ноября. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком скончались женщина с ребёнком. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в республиканской прокуратуре.