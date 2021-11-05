Луганск, 5 ноября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. За минувшую неделю оперативно-тактическая группировка (ОТГ) вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» лишилась 12 силовиков. Об этом 5 ноября сообщил на брифинге в ЛуганскИнформЦентре начальник управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Ян Лещенко, ссылаясь на данные разведки.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«С 30 октября по 5 ноября в соединениях и частях ОТГ «Север» небоевые потери личного состава составили 12 человек, — сказал он. — Из которых трое погибли, девять получили ранения и травмы различной степени тяжести».

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что село Николаевка в Донбассе обстреляли из минометов представители ВСУ.

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