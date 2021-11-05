Тацинский район, Ростовская область, , 23:25 — REGNUM В Тацинском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли отчим с 12-летним мальчиком. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 5 ноября.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла примерно в 15:30 мск на трассе станица Тацинская — станица Милютинская. Водитель ВАЗ 211 240, предположительно, наехал на обочину и допустил занос автомобиля с выездом на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Elantra. В результате ДТП водитель иномарки был травмирован, водитель и 12-летний пассажир отечественного автомобиля скончались на месте.

По данному факту назначена проверка.