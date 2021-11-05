Берлин, 5 ноября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Министерство экономики Германии не стало учитывать позицию Польши в своей оценке по сертификации «Северного потока — 2». Об этом сообщает Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

По мнению журналистов издания, данный факт приведет к очередным разногласиям между Варшавой и Берлином.

Ранее в министерстве экономики ФРГ отметили, что сертификация «Северного потока — 2» не угрожает безопасности газоснабжения Германии и Евросоюза, с подобным мнением не согласились в Польше.