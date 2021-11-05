Нижний Новгород, , 23:21 — REGNUM В Нижегородской области не планируется продлевать нерабочие дни, которые в регионе действуют с 25 октября. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопрос подписчиков в Instagram.

Закрытые магазины в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Не планируем, если на федеральном уровне не будет специальных решений», — пояснил глава области.

Однако пользователи социальной сети напомнили, что на федеральном уровне решение о необходимости продления нерабочих дней принимают местные власти с учетом текущей эпидситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в региональном правительстве прокомментировали просьбы владельцев торговых центров об отмене необходимых для посещения ТЦ и кинотеатров QR-кодов. Отмечалось, что оснований для отказа от таких ограничений не имеется, поскольку они введены по всей России и с каждым днём всё больше нижегородцев прививаются от коронавируса. Действие правила о проверке QR-кодов дает возможность организациям работать с достаточным уровнем загрузки и влияет на посещаемость лишь в малой степени.

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