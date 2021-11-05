Москва, , 23:15 — REGNUM Перевозки грузов из Казахстана, в том числе угля, не ограничивают РЖД. Об этом 5 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Вагон с углем

«Наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении… — рассказали в РЖД. — Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет».

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус («Слуга народа») сообщил, что российская сторона якобы остановила транзит угля из Казахстана на Украину.

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