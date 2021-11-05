Ньюкасл, Великобритания, , 23:11 — REGNUM 5 ноября издание Sky Sport Germany сообщило, что «Ньюкасл» предложил «Барселоне» 55 миллионов евро в обмен на 29-летнего голкипера сборной Германии Марка-Андре тер Штегена.

Марк-Андре тер Штеген Clément Bucco-Lechat

Текущее соглашение тер Штегена с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2024/25. Transfermarkt оценивает немецкого голкипера в 55 миллионов евро.

После того, как «Ньюкасл» приобрел фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии, было принято решение отправить в отставку главного тренера «сорок» Стива Брюса. Ожидается, что пост главного тренера «Ньюкасла» в ближайшее время займет Эдди Хау, известный в Англии по работе в «Борнмуте».

В текущем сезоне Марк-Андре тер Штеген принял участие в тринадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых пропустил пятнадцать мячей.