Луганск, 5 ноября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Село Николаевка в Донбассе обстреляли из минометов представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщило 5 ноября представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Вооруженные формирования Украины (из района населенного пункта Болотенное) подвергли обстрелу населенный пункт Николаевка с применением минометов калибра 82 мм (8 мин)», — говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что село Стыла на юге ДНР обстреляли из миномета представители вооруженных сил Украины (ВСУ).