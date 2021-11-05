Пекин, 5 ноября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Пекин выражает протест Соединенным Штатам за необоснованную критику КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Доклад (Пентагона. — RT) игнорирует факты и полон предрассудков… фабрикует так называемую «китайскую военную угрозу» и безосновательно критикует КНР за наращивание ядерной мощи», — отметил Цянь.

Напомним, ранее, 3 ноября, издание The New York Times опубликовало информацию о том, что Китай вплотную подошел к формированию ядерной триады и к 2027 году будет иметь 700 ядерных боеголовок.