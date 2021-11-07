Василий Иванов, 7 ноября 2021, 11:31 — REGNUM Станция Сокольнической линии «Прокшино» находится между станциями «Филатов Луг» и «Ольховая». Территориально она расположена в посёлке Сосенское, возле деревень Николо-Хованское и Прокшино, районов Новой Москвы Солнцево и Бутово, вблизи новых строящихся микрорайонов «Испанские кварталы» и «Испанские кварталы — 2».
Строительство станции началось в 2016 году и завершилось в 2019-м. Свое название она получила от расположенной по соседству одноименной деревни.
По состоянию на данный момент пассажиропоток достигает 100 тысяч человек в сутки, а в часы пик — 10 тысяч человек в час.
По конструкции «Прокшино» — наземная крытая однопролётная станция с островной платформой.
Архитектурно «Прокшино» очень похожа на соседнюю станцию «Филатов Луг».
Внешняя форма металлического навеса футуристичная и аэродинамическая, а внутренний дизайн станций вдохновлён знаменитыми вокзалами XIX века: Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванским в Нью-Йорке и Киевским в Москве. Станция перенимает их характерные черты в виде высоких сводчатых потолков и большой площади остекления.
«Прокшино» и «Филатов Луг» также отличает рекордная высота потолков — 10 м, в то время как в среднем по Москве (для станций наземного и мелкого заложения) она не превышает пяти метров.
В оформлении вестибюля и станционных построек использовано большое количество стекла, металла и композитных материалов, естественного и искусственного камня. Панорамное витражное остекление пропускает на перрон много дневного света, что придает комплексу еще больше сходства со зданием вокзала.
От станции «Филатов Луг» «Прокшино» отличается цветовой гаммой станционных построек — выходов, касс, служебных помещений — и некоторых несущих конструкций: они декорированы не в желтых, а в темно-красных тонах.
Также на станции «Прокшино», наряду с «Лесопарковой», таблички и указатели продублированы на узбекском и таджикском языках. Это сделано в связи с тем, что отсюда отправляется автобусный маршрут до Многофункционального миграционного центра в Сахарово.
Близ станции расположены жилые комплексы: «Дубровка», «Испанские кварталы», «Николин парк» и «Прокшино». Ведётся строительство бизнес-квартала «Прокшино». А также планируется строительство горнолыжного комплекса с искусственным океаническим берегом.