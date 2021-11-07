7 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 11:31 — REGNUM Станция Сокольнической линии «Прокшино» находится между станциями «Филатов Луг» и «Ольховая». Территориально она расположена в посёлке Сосенское, возле деревень Николо-Хованское и Прокшино, районов Новой Москвы Солнцево и Бутово, вблизи новых строящихся микрорайонов «Испанские кварталы» и «Испанские кварталы — 2».

На входе в метро Василий Иванов © ИА REGNUM

Строительство станции началось в 2016 году и завершилось в 2019-м. Свое название она получила от расположенной по соседству одноименной деревни.

На выходе из метро Василий Иванов © ИА REGNUM

Спуск к поездам Василий Иванов © ИА REGNUM

Платформа Василий Иванов © ИА REGNUM

Космическая атмосфера станции «Прокшино» Василий Иванов © ИА REGNUM

По состоянию на данный момент пассажиропоток достигает 100 тысяч человек в сутки, а в часы пик — 10 тысяч человек в час.

Станция «Прокшино» Василий Иванов © ИА REGNUM

Станция «Прокшино» Василий Иванов © ИА REGNUM

Станция «Прокшино» Василий Иванов © ИА REGNUM Станция «Прокшино» Василий Иванов © ИА REGNUM

По конструкции «Прокшино» — наземная крытая однопролётная станция с островной платформой.

Архитектурно «Прокшино» очень похожа на соседнюю станцию «Филатов Луг».

Внешний вид станции «Прокшино» Василий Иванов © ИА REGNUM

В центр за 35 минут! Василий Иванов © ИА REGNUM

Покинуть станцию можно по лестницам или на лифтах Василий Иванов © ИА REGNUM

Внешняя форма металлического навеса футуристичная и аэродинамическая, а внутренний дизайн станций вдохновлён знаменитыми вокзалами XIX века: Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванским в Нью-Йорке и Киевским в Москве. Станция перенимает их характерные черты в виде высоких сводчатых потолков и большой площади остекления.

Станция «Прокшино» Василий Иванов © ИА REGNUM

Сочетание металлических каркасов и стеклянных покрытий отсылает к вокзалам эпохи модерна Василий Иванов © ИА REGNUM

«Прокшино» и «Филатов Луг» также отличает рекордная высота потолков — 10 м, в то время как в среднем по Москве (для станций наземного и мелкого заложения) она не превышает пяти метров.

В оформлении вестибюля и станционных построек использовано большое количество стекла, металла и композитных материалов, естественного и искусственного камня. Панорамное витражное остекление пропускает на перрон много дневного света, что придает комплексу еще больше сходства со зданием вокзала.

Станция «Прокшино» Василий Иванов © ИА REGNUM

От станции «Филатов Луг» «Прокшино» отличается цветовой гаммой станционных построек — выходов, касс, служебных помещений — и некоторых несущих конструкций: они декорированы не в желтых, а в темно-красных тонах.

Лифты к выходам из метро с указанием маршрутов наземного транспорта Василий Иванов © ИА REGNUM

Лестницы оборудованы перилами и пандусами Василий Иванов © ИА REGNUM

Один из выходов станции «Прокшино» Василий Иванов © ИА REGNUM

Также на станции «Прокшино», наряду с «Лесопарковой», таблички и указатели продублированы на узбекском и таджикском языках. Это сделано в связи с тем, что отсюда отправляется автобусный маршрут до Многофункционального миграционного центра в Сахарово.

Указатель Василий Иванов © ИА REGNUM

Рядом с выходами располагаются карты и указатели Василий Иванов © ИА REGNUM Рядом с выходами располагаются карты и указатели Василий Иванов © ИА REGNUM

Станция «Прокшино» Василий Иванов © ИА REGNUM

Близ станции расположены жилые комплексы: «Дубровка», «Испанские кварталы», «Николин парк» и «Прокшино». Ведётся строительство бизнес-квартала «Прокшино». А также планируется строительство горнолыжного комплекса с искусственным океаническим берегом.