Москва, 5 ноября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Доложить о ходе расследования дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Соответствующая информация обнародовано на сайте ведомства.

Эмблема СК РФ

«Председатель СК (Александр Бастрыкин) поручил руководителю ГСУ СК РФ по г. Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении группы лиц на мужчину с ребенком в Новой Москве», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Новой Москве группа лиц напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и подвергли избиению. Инцидент произошел вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России (хулиганство). В настоящее время задержаны двое фигурантов, подозреваемых в совершении преступления.

Читайте также: Дело о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве передали в СК