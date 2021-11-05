Саранск, 5 ноября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Сотрудники пожарной службы локализовали пожар в Мордовии, произошедший в исправительной колонии №1. Об этом сообщает ТАСС.

Цитата из х/ф «Бесы». реж. Анджей Вайда. 1988. Франция Пожар

«05.11.2021 г. в 20 часов 02 минуты, Зубово-Полянский район, п. Сосновка. В результате пожара происходит горение кровли здания склада на площади 900 кв. м и пиломатериалы на площади 300 кв. м. Пострадавших нет», — приводит агентство сообщение экстренных служб.

Напомним, в пятницу, 5 ноября, в ИК-1 в Зубово-Полянском районе Мордовии произошло возгорание кровли пилорамы и пиломатериалов. Площадь пожара составила 1 тыс. 200 кв. метров.