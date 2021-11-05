Лондон, , 22:13 — REGNUM 5 ноября в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» «Саутгемптон» в первом матче одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Астон Виллой». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты главного судьи — Даррен Канн и Дерек Итон. Резервный арбитр — Стюарт Аттуэлл.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Алекс МакКарти, Кайл Уокер-Питерс, Валентино Ливраменто, Мохаммед Салису, Ориоль Ромеу, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Прауз, Стюарт Армстронг, Мохамед Эльюнусси, Адам Армстрон, Чи Адамс.

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Аксель Туанзебе, Джон Макгинн, Эмилиано Буэндиа, Марвелус Накамба, Анвар Эль-Гази, Леон Бэйли, Олли Уоткинс.

На данный момент «Саутгемптон», набрав одиннадцать очков после первых десяти туров, идет на четырнадцатой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с десятью очками расположилась одной строчкой ниже.