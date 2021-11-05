Москва, 5 ноября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто 5 ноября провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Западных Балканах и развитие двусторонних отношений. Об этом говорится сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Стороны (Сергей Лавров и Петер Сийярто) обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений, а также о ситуации на Западных Балканах», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе под многополярностью, которая формируется в современном мире, начали подразумевать необходимость для всех остальных признать лидерство западного мира и превосходства его ценностей.