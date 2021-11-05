Бордо, Франция, 5 ноября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. 34-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины Лионель Месси не сможет принять участие в завтрашнем матче тринадцатого тура французского Лиги 1 2021/22 «Бордо» — «Пари Сен-Жермен», который пройдет в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик». Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба парижского клуба.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Также сообщается, что отсутствие аргентинца связано с тем, что футболист испытывает дискомфорт в левом подколенном сухожилии.

В текущем сезоне Лионель Месси сыграл в восьми матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил три гола. Примечательно, что все голы были забиты в матчах Лиги чемпионов УЕФА.

Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021 года из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. Текущее соглашение Лионеля с парижским клубом рассчитано до середины 2023 года.