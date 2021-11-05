Москва, , 22:02 — REGNUM 23-летний универсальный нападающий московского «Спартака» Гус Тиль, выступающий в текущем сезоне за «Фейеноорд» на правах аренды, получил вызов во взрослую сборную Нидерландов по футболу на ноябрьские матчи национальной команды. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба сборной Нидерландов.

Гус Тиль Анна Нэсси

В текущем сезоне Гус Тиль принял участие в двадцати матчах за «Фейеноорд», в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По итогам сентября Гус Тиль был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Нидерландов. В трех сентябрьских матчах Тиль отметился четырьмя забитыми мячами (по два в ворота «НЕКа» и «Херенвена»).

Гус Тиль перешел в «Спартак» 5 августа 2019 года из «АЗ» (Алкмар) за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского нападающего, согласно данным портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Соглашение Тиля с московским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.