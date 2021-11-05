Осло, 5 ноября 2021, 21:58 — REGNUM Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прокомментировал отсутствие лидеров Китая и России на многостороннем совещании по климатическому кризису в Глазго. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Глава норвежского правительства выразил уверенность в том, что Москва и Пекин, несмотря на неучастия в саммите Владимира Путина и Си Цзиньпина, принимают участие в решении данной проблемы.
Премьер-министр также подчеркнул, что по России изменение климата может ударить сильнее всего.
Глава норвежского правительства закончил свой комментарий мнением о необходимости сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу.
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