Осло, , 21:58 — REGNUM Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре прокомментировал отсутствие лидеров Китая и России на многостороннем совещании по климатическому кризису в Глазго. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Климат

Глава норвежского правительства выразил уверенность в том, что Москва и Пекин, несмотря на неучастия в саммите Владимира Путина и Си Цзиньпина, принимают участие в решении данной проблемы.

«Это не означает, что Китай и Россия отсутствовали. Их лидеры решили не приезжать, и я не могу толковать все детали этого. Но Китай дал новые обещания в верном направлении. Нам необходимо, чтобы они делали больше», — отметил Стёре в комментарии изданию.

Премьер-министр также подчеркнул, что по России изменение климата может ударить сильнее всего.

«Таяние вечной мерзлоты окажет огромное воздействие на части России. И мы видим теперь, что президент говорит об изменении климата иным образом. Это запоздало, но в верном направлении», — добавил Стёре.

Глава норвежского правительства закончил свой комментарий мнением о необходимости сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу.

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