Москва, 5 ноября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Тино Анджорин, выступающий в текущем сезоне за московский «Локомотив» на правах аренды, выбыл до начала 2022 года. У футболиста диагностирован перелом кости стопы.

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Также сообщается, что Анджорин пройдет медицинское обследование в Лондоне, после чего полетит восстанавливаться в Россию.

В текущем сезоне Тино Анджорин принял участие лишь в девяти матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Марсели». Суммарно на поле футболист провел 295 минут.

На данный момент трансферная стоимость Анджорина, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.