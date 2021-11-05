Санкт-Петербург, , 21:46 — REGNUM 5 ноября французская газета L’Epuipe сообщила, что «Лион» предпримет попытку подписать 26-летнего форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана по футболу Сердара Азмуна в грядущее зимнее трансферное окно, которое открывается в январе.

Сердар Азмун Дарья Драй © ИА REGNUM

Также в январе иностранные клубы могут предложить Азмуну досрочно подписать контракт, который вступит в силу летом 2022 года, так как текущее соглашение иранского футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в шестнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.