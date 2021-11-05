Симферополь, 5 ноября 2021, 21:44 — REGNUM В Республике Крым не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом в соцсетях 5 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава Крыма также призвал жителей Крыма соблюдать правила эпидбезопасности, а также вакцинироваться от коронавируса.
Следите за развитием событий в трансляции: «Какие регионы продлевают нерабочие дни после 7 ноября — подробности»
Период нерабочих дней в Крыму действует с 30 октября по 7 ноября. При этом ранее власти региона приняли ряд ограничений, в частности, ввели систему QR-кодов для посещения заведений общепита, развлекательных и культурных учреждений, а также для заселения в гостиницы.