Нур-Султан, , 21:42 — REGNUM 5 ноября на официальном сайте казахстанского футбольного клуба «Астана» объявили, что главный тренер команды Андрей Тихонов был отправлен в отставку. Также сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Астаны» назначен Владимир Ежуров.

После 26-ти сыгранных туров «Астана», набрав 57 очков, расположилась на второй позиции в турнирной таблице Казахстанской Премьер-лиги 2021. Победителем чемпионата с 61-м очком стад «Тобол Костанай».