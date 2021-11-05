Воронеж, , 21:31 — REGNUM В Воронежской области период нерабочих дней завершится с 8 ноября. Решение не продлевать введенный на две недели локдаун принял региональный оперативный штаб 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, с 8 ноября возобновится работа промышленных, сельскохозяйственных предприятий, а также строительного комплекса, деятельность салонов красоты и парикмахерских, также к очному формату обучения вернутся школьники всех классов, при этом для них вводится масочный режим, возобновится штатная работа детсадов. Вузы, техникумы, организации дополнительного образования будут работать в дистанционном формате. В регионе разрешили проведение состязаний профессиональными спортивными лигами, но без допуска зрителей.

В то же время после 8 ноября останутся закрытыми: ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, SPA-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны. Пока останется закрытым для посетителей общепит, не смогут работать нестационарные торговые объекты по продаже непродовольственных товаров. Приостанавливается работа объектов розничной торговли, в том числе на территории супермаркетов, складов, ярмарок, рынков, за исключением аптек, продовольственных магазинов, салонов сотовой связи. Смогут оказывать экстренную помощь ветеринарные клиники. Работать также разрешено изготовителям ключей, автосервисам, организациям ритуальных услуг. Под запретом остаются публичные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием людей, работа кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе и репетиции творческих коллективов, работа торгово-развлекательных центров и мест массового посещения граждан.

Как отмечает ИА REGNUM, несмотря на введенный с 25 октября по 7 ноября включительно фактически полный локдаун, в Воронежской области остаётся высоким уровень заболеваемости ковидом — ежедневно регистрируется около 800 случаев, резко выросла и смертность.