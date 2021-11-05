Тбилиси, 5 ноября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Жители Грузии должны организовать новую акцию протеста, главная цель которой — «назначение внеочередных выборов» и освобождение экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении Саакашвили, которое обнародовало 5 ноября издание Грузия Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Друзья, на субботнюю акцию (6 ноября) должны выйти многие, — говорится в заявлении экс-президента Грузии. — Политическая принадлежность не важна. Требование акции — внеочередные выборы и мое освобождение, но это не самоцель, а средство для того, чтобы остановить рост цен, массовый отток грузин из Грузии, процесс становления грузин меньшинством в своей стране, коррупцию, бедность и раз и навсегда вытащить Грузию из болота».

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября лидеры оппозиции Грузии заявили о намерении провести 6 ноября массовые акции протеста в центре Тбилиси, а также в городах Кутаиси и Батуми.